Marin sicuro: ”Kean, Dzeko e Piccoli? Noi abbiamo Jovic e Zini, siamo messi bene!”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Razvan Marin, centrocampista dell’AEK Atene ed ex Cagliari, Empoli e Ajax. Il giocatore rumeno ha parlato sia della sua esperienza in Grecia sia della sfida contro la Fiorentina.

“Credo di aver fatto una bella scelta. L’AEK è una società solida, ben strutturata e molto organizzata. Mi piace Atene: vivo vicino al mare con la mia famiglia e per ora sono molto felice anche della squadra.”

Sulla gara con i viola, Marin resta prudente ma determinato:

“Sarà una partita molto difficile, ma noi ci proveremo in ogni modo. La Fiorentina è forte e sono sicuro che uscirà dalla situazione in cui si trova in campionato.”

Il centrocampista ha parlato anche dei singoli giocatori viola:

“Sono amico di Piccoli, con cui ho giocato fino alla scorsa stagione. Ma tutto l’attacco viola è forte. Se penso a Kean e Dzeko… E a centrocampo hanno preso giovani di prospettiva e di valore.”

Marin si sofferma poi sulle qualità dell’AEK, soprattutto nel reparto offensivo:

“Anche noi davanti siamo messi bene, con Jovic e Zini. E in generale abbiamo tanti italiani di esperienza.”

Infine, un passaggio sulla necessità di crescere nella fase difensiva:

“Dobbiamo essere più organizzati e più cattivi, soprattutto se affrontiamo una squadra come la Fiorentina.”