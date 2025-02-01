Corriere dello Sport: “Fagioli, la Juventus ha fretta, scontro sulla formula. Se salta pronto Marin”

Con la Juve la trattativa è entrata nel vivo

Nicolò Fagioli è un nome che piace alla Fiorentina, dalla dirigenza all'allenatore. La trattativa con la Juventus è entrata nel vivo, con i bianconeri che spingono per un prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina invece vorrebbe un prestito con diritto, pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Giuntoli vuole incassare una cifra importante da reinvestire in futuro e ha fissato il prezzo intorno ai 20 milioni di euro. La trattativa va avanti e la Juventus ha una certa fretta, per questo motivo la Fiorentina potrebbe puntare nuovi profili. Uno di questo è Razvan Marin del Cagliari. Per l'ex Ajax c'erano già stati dei contatti e se dovesse saltare Fagioli sarebbe il primo nome per il centrocampo viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-fiorentina-per-il-centrocampo-occhi-su-belahyane-del-verona-ndour-resta-unopzione/287062/