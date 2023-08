Corriere dello Sport, Sutalo, spunta l’Arsenal, la Dinamo vuole 25 milioni, la Fiorentina non molla

Scrive il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista della Fiorentina per sostituire Igor è quello di Josip Sutalo. I viola dovranno fare uno sforzo economico per convincere la Dinamo Zagabria a cedere il croato, soprattutto per battere la concorrenza. In corsa c’è anche l’Arsenal. La Fiorentina ha offerto 15 milioni ma è una cifra che non basta, ora anche i Gunners si sono inseriti, ce ne vogliono circa 25. Una cifra che spaventa gli uomini di Commisso. Ma Sutalo piace parecchio.

