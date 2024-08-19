Gazzetta: “Se non arriva Valentini subito, Fiorentina su Matip o Sutalo. Pista complicata per il croato”

Il principale obiettivo della dirigenza viola è quello di prendere Valentini in anticipo

Il principale obiettivo della dirigenza viola è quello di convincere il Boca Juniors a liberarsi anzitempo di Nicolas Valentini, già promesso sposo gigliato ma che potrebbe arrivare soltanto a gennaio, quando scadrà il contratto che lo lega ai Bosteros. Qualora il tentativo dovesse però andare a vuoto, la rosea parla di due possibili strade diverse. La prima porta ad un difensore esperto come Joel Matip, ex Liveroopl classe '91 che garantirebbe esperienza e talento da vendere; l'altra porta ad una pedina di alto livello già seguita in passato come Josip Sutalo, difensore dell'Ajax e della nazionale croata. Quest’ultima potrebbe essere una trattativa complicata perché bisognerebbe convincere i lancieri ad aprire al prestito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.