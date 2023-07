Pedullà: “Poco fondamento voci su Murillo alla Fiorentina. Per la difesa c’è un nome nascosto”

La Fiorentina completerà presto la cessione di Amrabat al Manchester United, abbiamo parlato di cifre importanti che quasi sicuramente sfonderanno il muro dei 30 milioni. E arriverà un sostituto di spessore dopo aver preso Arthur in prestito. Servirà soprattutto un difensore: non hanno grande fondamento le voci circolate nei giorni scorsi su Murillo, anche se il Corinthians sta per accogliere Lucas Verissimo da Silva dal Benfica. Confermato quanto raccontiamo da tre settimane, ovvero il forte interesse per Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, tenendo conto che la lista potrebbe contenere un altro nome fin qui nascosto. Sutalo ha aperto alla Fiorentina non oggi ma settimane fa, occorre avvicinarsi ai 18 milioni più bonus chiesti dal club croato. Occhio alle manovre in attacco, con Nzola sempre in lista da oltre un mese, il profilo piace molto. Capitolo portiere: mai in corsa Livakovic, pista fredda Christensen, Grabara del Copenaghen è in lista da giorni. Lo scrive Alfredo Pedullà.

