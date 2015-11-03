Notizie Murillo Fiorentina

Ds Corinthians allontana Murillo dalla Fiorentina? "Con il Nottingham non è chiusa, Torino farà un'offerta"
27 agosto 2023 15:20
Murillo vicino al Nottingham Forest per 15 milioni. Per la Fiorentina troppo costoso, non era un obiettivo
25 agosto 2023 19:16
TMW, la Fiorentina vuole Murillo, Corinthians vuole 20 milioni. Concorrenza di Psg e Manchester City
23 agosto 2023 23:29
Di Marzio rilancia: "La Fiorentina ha ripreso i contatti per prendere Murillo dal Corinthians. Richiesta di 15 milioni"
22 agosto 2023 23:42
Corriere dello Sport, Senesi, pista complicata con il Bournemouth. Murillo e Nikolaou le alternative
21 agosto 2023 09:20
Mercato Fiorentina, la priorità è il difensore centrale, Murillo, Senesi e Nelsson nel mirino
15 agosto 2023 08:33
Murillo: "Napoli o Fiorentina? La mia testa è qui. Lascio farei ai miei agenti sanno cos'è meglio per me"
04 agosto 2023 08:12
Pedullà: "Poco fondamento voci su Murillo alla Fiorentina. Per la difesa c'è un nome nascosto"
28 luglio 2023 00:45
TMW, Fiorentina offre 12 milioni di euro per Murillo, difensore centrale del Corinthians. Richiesta 15 milioni
27 luglio 2023 22:56
Repubblica rivela: "La Fiorentina ha scelto Murillo, difensore che imposta. Costa 15 milioni, concorrenza Siviglia"
23 luglio 2023 13:39
Corriere dello Sport: "Murillo in pole per il post Igor. Il Corinthias vuole 15 milioni, i viola ne offrono meno"
23 luglio 2023 09:02
Sky Sport: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Murillo ma è bassa. Il Corinthians chiede 15 milioni"
21 luglio 2023 23:50
Corsport, espulsione generosa quella di Murillo, Castrovilli ha cercato il contatto
26 settembre 2019 10:21
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