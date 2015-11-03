Labaro Viola

Notizie Murillo Fiorentina

Ds Corinthians allontana Murillo dalla Fiorentina? "Con il Nottingham non è chiusa, Torino farà un'offerta"

27 agosto 2023 15:20

Murillo vicino al Nottingham Forest per 15 milioni. Per la Fiorentina troppo costoso, non era un obiettivo

25 agosto 2023 19:16

TMW, la Fiorentina vuole Murillo, Corinthians vuole 20 milioni. Concorrenza di Psg e Manchester City

23 agosto 2023 23:29

Di Marzio rilancia: "La Fiorentina ha ripreso i contatti per prendere Murillo dal Corinthians. Richiesta di 15 milioni"

22 agosto 2023 23:42

Corriere dello Sport, Senesi, pista complicata con il Bournemouth. Murillo e Nikolaou le alternative

21 agosto 2023 09:20

Mercato Fiorentina, la priorità è il difensore centrale, Murillo, Senesi e Nelsson nel mirino 

15 agosto 2023 08:33

Murillo: "Napoli o Fiorentina? La mia testa è qui. Lascio farei ai miei agenti sanno cos'è meglio per me"

04 agosto 2023 08:12

Pedullà: "Poco fondamento voci su Murillo alla Fiorentina. Per la difesa c'è un nome nascosto"

28 luglio 2023 00:45

TMW, Fiorentina offre 12 milioni di euro per Murillo, difensore centrale del Corinthians. Richiesta 15 milioni

27 luglio 2023 22:56

Repubblica rivela: "La Fiorentina ha scelto Murillo, difensore che imposta. Costa 15 milioni, concorrenza Siviglia"

23 luglio 2023 13:39

Corriere dello Sport: "Murillo in pole per il post Igor. Il Corinthias vuole 15 milioni, i viola ne offrono meno"

23 luglio 2023 09:02

Sky Sport: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Murillo ma è bassa. Il Corinthians chiede 15 milioni"

21 luglio 2023 23:50

Corsport, espulsione generosa quella di Murillo, Castrovilli ha cercato il contatto

26 settembre 2019 10:21

Archivio

Esplora l'archivio di Murillo

Sett. 34 Sett. 33 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29
Sett. 39