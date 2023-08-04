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Murillo: "Napoli o Fiorentina? La mia testa è qui. Lascio farei ai miei agenti sanno cos'è meglio per me"

Murillo esce allo scoperto sul suo futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2023 08:12
Murillo: "Napoli o Fiorentina? La mia testa è qui. Lascio farei ai miei agenti sanno cos'è meglio per me" -
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Murillo: "Napoli o Fiorentina? La mia testa è qui. Lascio farei ai miei agenti sanno cos'è meglio per me"

Murillo esce allo scoperto. Dopo la vittoria del suo Corinthians contro il Newell's Old Boys, il difensore brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro in zona mista: "Sono molto tranquillo e totalmente concentrato sul Corinthians. La mia testa è sempre qui. Un trasferimento? Lascio fare ai miei agenti, sanno cos'è meglio per me. Per ora sono completamente concentrato sul Corinthians", le parole del classe 2002.

Fonte: TMW

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