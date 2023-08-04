Murillo: "Napoli o Fiorentina? La mia testa è qui. Lascio farei ai miei agenti sanno cos'è meglio per me"
Murillo esce allo scoperto sul suo futuro
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2023 08:12
Murillo esce allo scoperto. Dopo la vittoria del suo Corinthians contro il Newell's Old Boys, il difensore brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro in zona mista: "Sono molto tranquillo e totalmente concentrato sul Corinthians. La mia testa è sempre qui. Un trasferimento? Lascio fare ai miei agenti, sanno cos'è meglio per me. Per ora sono completamente concentrato sul Corinthians", le parole del classe 2002.
Fonte: TMW
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