Corriere dello Sport: “Murillo in pole per il post Igor. Il Corinthias vuole 15 milioni, i viola ne offrono meno”

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina è a caccia di un sostituto di Igor, il quale è atteso domani a Brighton per 17 milioni più 3 di bonus. Anche Terzic ha raggiunto un accordo con il Salisburgo, 6 milioni nelle casse gigliate. Le idee per sostituire il centrale non mancano, il primo nome è quello di Murillo, difensore classe 2002 che milita nel Corinthias strutturalmente simile ad Igor. La Fiorentina per lui ha già offerto 10 milioni ma i brasiliani ne chiedono 15.

