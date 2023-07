Le cifre della cessione di Terzic: 5.5 milioni subito, 2.5 milioni di bonus e percentuale futura rivendita

Non solo Igor, anche un altro difensore di piede mancino sta dando l’addio alla Fiorentina. Si tratta di Aleksa Terzic, esterno serbo classe 1999 arrivato ai saluti con la società toscana dopo cinque anni da tesserato, con l’unica stagione disputata fuori porta che è la 2020/21 in cui è stato girato in prestito all’Empoli, con cui ha disputato la Serie B vincendola. L’arrivo di Parisi dei giorni scorsi, con rinnovo per Biraghi, ha spalancato le porte alla sua cessione: lo attende il Salisburgo, con il quale manca ormai solamente l’annuncio ufficiale. Terzic ha già dato l’addio a Firenze e per la comunicazione della conclusione dell’affare sembra ormai questione di ore, un paio di giorni al massimo, avendo il serbo già sostenuto una parte di controlli con il team della galassia Red Bull. Alla Fiorentina entrano 5,5 milioni di euro più 2,5 di bonus e, apprendiamo, pure una percentuale sulla futura rivendita. Terzic interessava nei mesi scorsi anche al Bologna, che ha mollato il colpo di fronte alle richieste. Lo riporta TMW

