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Notizie Salisburgo Fiorentina

Corriere dello Sport: "Kjaergaard è stato proposto alla Fiorentina, ma il club ha detto di no"

22 gennaio 2026 09:57

Dalla Danimarca: “Fiorentina interessata al centrocampista del Salisburgo Kjaergaard”

19 gennaio 2026 15:28

Dall'Inghilterra: "Fiorentina su Nene Dorgeles del Salisburgo. Piace anche a Leverkusen e Tottenham"

09 giugno 2025 23:02

Cabral si sblocca finalmente, segna un gol di tacco e regala l'Europa League al Benfica contro il Salisburgo

12 dicembre 2023 23:26

La lettera di addio di Terzic: "Grazie famiglia Viola, ho dato tutto. Cresciuto come uomo e giocatore"

23 luglio 2023 23:04

Terzic: "Ho avuto subito la sensazione che il Salisburgo mi volesse davvero. Tutto è stato in discesa"

23 luglio 2023 18:10

Ufficiale: Terzic lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è un nuovo giocatore del Salisburgo

23 luglio 2023 17:29

Le cifre della cessione di Terzic: 5.5 milioni subito, 2.5 milioni di bonus e percentuale futura rivendita

22 luglio 2023 22:46

Pedullà annuncia: "Fatta per il trasferimento di Terzic al Salisburgo. Addio alla Fiorentina"

21 luglio 2023 13:27

TMW, Fiorentina chiede 5 milioni per Terzic, il Bologna dice no, il Salisburgo tratta per comprarlo

19 luglio 2023 14:54

Pedullà: "Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo"

17 luglio 2023 11:07

Nazione, la Fiorentina sfida il Qatar e Italiano sposta la sede, si gioca a Salisburgo a porte chiuse

03 agosto 2022 08:29

Fallimento Lazio in Europa League, si fa fare quattro gol dal Salisburgo ed esce dalla competizione

12 aprile 2018 23:07

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