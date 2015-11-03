Notizie Salisburgo Fiorentina

Corriere dello Sport: "Kjaergaard è stato proposto alla Fiorentina, ma il club ha detto di no"
22 gennaio 2026 09:57
Dalla Danimarca: “Fiorentina interessata al centrocampista del Salisburgo Kjaergaard”
19 gennaio 2026 15:28
Dall'Inghilterra: "Fiorentina su Nene Dorgeles del Salisburgo. Piace anche a Leverkusen e Tottenham"
09 giugno 2025 23:02
Cabral si sblocca finalmente, segna un gol di tacco e regala l'Europa League al Benfica contro il Salisburgo
12 dicembre 2023 23:26
La lettera di addio di Terzic: "Grazie famiglia Viola, ho dato tutto. Cresciuto come uomo e giocatore"
23 luglio 2023 23:04
Terzic: "Ho avuto subito la sensazione che il Salisburgo mi volesse davvero. Tutto è stato in discesa"
23 luglio 2023 18:10
Ufficiale: Terzic lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è un nuovo giocatore del Salisburgo
23 luglio 2023 17:29
Le cifre della cessione di Terzic: 5.5 milioni subito, 2.5 milioni di bonus e percentuale futura rivendita
22 luglio 2023 22:46
Pedullà annuncia: "Fatta per il trasferimento di Terzic al Salisburgo. Addio alla Fiorentina"
21 luglio 2023 13:27
TMW, Fiorentina chiede 5 milioni per Terzic, il Bologna dice no, il Salisburgo tratta per comprarlo
19 luglio 2023 14:54
Pedullà: "Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo"
17 luglio 2023 11:07
Nazione, la Fiorentina sfida il Qatar e Italiano sposta la sede, si gioca a Salisburgo a porte chiuse
03 agosto 2022 08:29
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