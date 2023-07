La lettera di addio di Terzic: “Grazie famiglia Viola, ho dato tutto. Cresciuto come uomo e giocatore”

Terzic lascia la Fiorentina, addio alla squadra viola per approdare al Salisburgo. Il terzino sinistro classe 99 ha salutato cosi i tifosi viola:

Innanzitutto vorrei ringraziare la famiglia viola per tutto quello che ha fatto per me finora, sono cresciuto con vuoi sia come persona che come giocatore. Ho passato quasi 4 anni in maglia e ho sempre dato il massimo per questa maglia. Grazie mille ancora una volta, rimarrai per sempre nel mio cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aleksa Terzic (@aleksa_terzic93)

IL MOTIVO DELL’ASSENZA DI JOVIC ALL’AMICHEVOLE