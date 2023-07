“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Luka Jovic non sarà disponibile per l’amichevole di oggi, domenica 23 luglio, contro il Catanzaro per una contusione alla tibia destra. Riccardo Sottil prosegue il programma di preparazione individuale mentre Niccolò Pierozzi è a riposo per problematiche addominali.”

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA CONTRO IL CATANZARO