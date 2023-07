TMW, Fiorentina chiede 5 milioni per Terzic, il Bologna dice no, il Salisburgo tratta per comprarlo

Quale destino attende Aleksa Terzic? Con l’arrivo di Fabiano Parisi ufficializzato qualche giorno fa assieme alla conferma di capitan Cristiano Biraghi, per il terzino sinistro classe 1999 di nazionalità serba non sembra davvero esserci posto nella rosa della Fiorentina 2023/24. Il calciatore era stato seguito sin dal mercato di gennaio dal Bologna (all’epoca era stato chiesto anche dal Lecce), i rossoblù e i viola però non concordano sulla attuale valutazione di circa 5 milioni di euro posta attualmente in essere da questi ultimi. È avanzata quindi nei giorni passati la candidatura del Red Bull Salisburgo in Austria ma ancora niente fumata bianca: le società stanno ancora trattando. Lo scrive TMW

KAYODE RESTA ALLA FIORENTINA