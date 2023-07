Pedullà annuncia: “Fatta per il trasferimento di Terzic al Salisburgo. Addio alla Fiorentina”

È fatta per il trasferimento di Aleksa Terzic al Salisburgo. Il terzino sinistro classe 1999 lascia la Fiorentina ad un anno dalla scadenza del suo contratto e chiuso da Biraghi e Parisi. Aleksa Terzic al Salisburgo, siamo in dirittura. Pochi giorni fa avevamo anticipato una trattativa in stato avanzato per il trasferimento dell’esterno sinistro al club austriaco. Proprio in questi minuti stanno per essere limati gli ultimi dettagli, la valutazione della Fiorentina è sempre stata tra 5 e 6 milioni. Il Salisburgo è ormai al traguardo.Lo annuncia Alfredo Pedullà

