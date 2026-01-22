22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Kjaergaard è stato proposto alla Fiorentina, ma il club ha detto di no”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Kjaergaard è stato proposto alla Fiorentina, ma il club ha detto di no”

Redazione

22 Gennaio · 09:57

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 09:57

TAG:

FiorentinaKjaergaardSalisburgo

Condividi:

di

Negli ultimi giorni rumors sul classe 2003

Nel frattempo ieri pomeriggio è stato l’ufficializzato il trasferimento di Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Tutto confermato: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, condizionato al raggiungimento della salvezza. «Sono molto contento, inizia una nuova avventura per me, cercherò di mettermi subito a disposizione della squadra e del mister e di dare il massimo», le sue prime parole. Il gol di domenica scorsa al Dall’Ara, segnato proprio alla sua nuova squadra, è già alle spalle: «Sicuramente un effetto lo fa, ma ora sono qui e ho la testa qui. Mi aspetto tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono carico e motivato». Simon Sohm ha fatto il percorso inverso. Prestito ma con diritto di riscatto, a 14 milioni. Sempre a centrocampo negli ultimi giorni è stato proposto il classe 2003 Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma la Fiorentina ha detto di no. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio