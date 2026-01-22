Corriere dello Sport: “Kjaergaard è stato proposto alla Fiorentina, ma il club ha detto di no”

Nel frattempo ieri pomeriggio è stato l’ufficializzato il trasferimento di Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Tutto confermato: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, condizionato al raggiungimento della salvezza. «Sono molto contento, inizia una nuova avventura per me, cercherò di mettermi subito a disposizione della squadra e del mister e di dare il massimo», le sue prime parole. Il gol di domenica scorsa al Dall’Ara, segnato proprio alla sua nuova squadra, è già alle spalle: «Sicuramente un effetto lo fa, ma ora sono qui e ho la testa qui. Mi aspetto tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono carico e motivato». Simon Sohm ha fatto il percorso inverso. Prestito ma con diritto di riscatto, a 14 milioni. Sempre a centrocampo negli ultimi giorni è stato proposto il classe 2003 Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma la Fiorentina ha detto di no. Lo scrive il Corriere dello Sport.