Cabral si sblocca finalmente, segna un gol di tacco e regala l’Europa League al Benfica contro il Salisburgo

Prima gioia in Champions League per Cabral che segna un gol meraviglioso contro il Salisburgo nei minuti di recupero dell’ultima gara di Champions. Un gol di tacco che regala il terzo posto nel girone di Champions e quindi la qualificazione in Europa League, grazie al gol del 3-1. Ecco il video del gol

🚨GOAL | Salzburg 1-3 Benfica | Arthur Cabral Follow our partner page @ocontextsoccer pic.twitter.com/e0hwE1ZVKx — VAR Tático (@vartatico) December 12, 2023

