Pedullà: “Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo”

La Fiorentina sta definendo due operazioni in uscita, potrebbe chiuderle entrambe oggi. Si tratta del difensore Igor al Brighton, ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi, che De Zerbi vorrebbe prima di partire per le amichevoli all’estero. Operazione da circa 15 milioni più bonus. Attenzione a un’altra novità: è in stato molto avanzato la trattativa per il trasferimento di Aleksa Terzic alla Red Bull Salisburgo, un passaggio obbligato dopo l’acquisto di Parisi. Anche in questo caso chiusura prevista nelle prossime ore. Lo scrive Alfredo Pedullà