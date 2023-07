Adani: “C’era Arthur nell’ultimo Barcellona forte. Jovic è il titolare della Fiorentina. Italiano perfezioni l’idea”

Daniele Adani è intervenuto ai microfoni di Labaro Viola nel corso della nuova edizione della Bobo Summer Cup. Ecco le sue parole:

“La cosa più importante e per noi è doveroso aiutare gli altri. Ormai è un appuntamento fisso e siamo passati dal calcio al padel ma la cosa principale come ho detto prima è la nobiltà dello scopo.

Igor lascia la Fiorentina? Secondo me non si è espresso totalmente me è un ottimo giocatore. Per rimpiazzarlo si dovrà cercare un mancino e veloce perchè è il gioco di Italiano che richiede anche un giocatore che sia molto veloce.

Arthur? Arthur e Parisi vanno ad implementare un calcio di dominio. Il primo ha caratura nazionale ed internazionale…deve solo ritrovare la continuità fisica ed il gusto del gioco. Lui è stato in diversi sistemi di gioco e tipologie di calcio, è stato nell’ultimo Barcellona forte tolto quello di quest’anno. Non ha bisogno di imparare ma ha bisogno delle chiavi del centrocampo.

Attaccante? Io penso che Jovic non può essere questo, per me è un titolare della Fiorentina. Se ritrova la funzionalità, l’attitudine e la tenuta mentale, la Fiorentina ce lo ha già il titolare.

Italiano? Mi aspetto possa arrivare a raccogliere perfezionando l’idea ma senza arretrare di un passo. Non dimentichiamo come Italiano ha ereditato la Fiorentina ed anche quest’anno in mille difficoltà ha fatto qualcosa di straordinario dopo anche il girone d’andata. Ha raggiunto due finali con il gioco e qualche volta è mancato il terminale, che è stato il problema principale.

Cosa può significare un centro sportivo come il Viola Park per un giocatore? Io dico onori ed oneri. Hai l’onore di vivere il quotidiano coccolato ma non hai scusanti. Puoi vivere la città, la maglia e la pelle in una maniera molto più attaccata e coinvolgente e quindi devi restituire in termini di performance.”

Pietro Bazzicalupi

PEPITO ROSSI SI RITIRA DAL CALCIO GIOCATO