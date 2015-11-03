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Notizie Corinthias Fiorentina
Corriere dello Sport: "Murillo in pole per il post Igor. Il Corinthias vuole 15 milioni, i viola ne offrono meno"
23 luglio 2023 09:02
Dalla Turchia: "La Fiorentina vuole il promettente difensore brasiliano Joao Victor. Costa 10 milioni"
11 marzo 2022 13:16
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