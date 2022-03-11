Dalla Turchia: "La Fiorentina vuole il promettente difensore brasiliano Joao Victor. Costa 10 milioni"

La Fiorentina segue Joao Victor difensore classe 1998 che si sta affermando brillantemente nel campionato brasiliano

Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista turco Ekrem Konur, c'è un nuovo nome per il pacchetto arretrato della Fiorentina. E' quello di Joao Victor, difensore brasiliano classe '98 in forza al Corinthians. La Fiorentina starebbe seguendo le prestazioni del centrale in vista della prossima stagione. Joao Victor, che si sta affermando nel campionato brasiliano, cercato dal Benfica durante l'ultimo mercato invernale, è valutato circa 10 milioni di euro dal Corinthians.

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