Corsport, espulsione generosa quella di Murillo, Castrovilli ha cercato il contatto

Questo è quanto si legge sul Corriere dello Sport a riguardo dell'arbitro Doveri il quale ha diretto ieri sera Fiorentina-Sampdoria. "Non ha arbitrato benissimo, visto meglio nel derby. L'espulsione d...

Questo è quanto si legge sul Corriere dello Sport a riguardo dell'arbitro Doveri il quale ha diretto ieri sera Fiorentina-Sampdoria. "Non ha arbitrato benissimo, visto meglio nel derby. L'espulsione di Murillo è un abbaglio". Doveri ha espulso Murillo per doppia ammonizione ma sembra più Castrovilli a cercare la gamba dell'avversario. Espulsione un po' generosa quindi. Giusto non assegnare alla Samp il rigore nel primo tempo perchè Caceres aveva il braccio attaccato al corpo ed era fuori area. Nella ripresa Doveri viene richiamato dal Var e non concede il rigore alla Fiorentina su Sottil il quale viene ammonito per simulazione.