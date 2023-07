Sky Sport: “La Fiorentina ha fatto un’offerta per Murillo ma è bassa. Il Corinthians chiede 15 milioni”

Con l’imminente partenza di Igor, diretto al Brighton, la Fiorentina è alla ricerca di un difensore con le stesse caratteristiche. Un obiettivo dei Viola è Murillo, difensore centrale classe 2002 del Corinthians, di nazionalità brasiliana. La richiesta del club paulista è di quindici milioni di euro; la Fiorentina avrebbe presentato un’offerta più bassa rispetto a questa quota. Da vedere quindi i potenziali sviluppi nei prossimi giorni.

Nel 2022-2023 Murillo ha messo insieme un totale di ventitré presenze fra coppe e campionato nazionale. Il sogno della Fiorentina sarebbe il croato Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, su cui però è favorito il Lipsia, che potrebbe trovarsi a dover sostituire Josko Gvardiol, obiettivo del Manchester City.

Sullo stesso Sutalo è forte anche l’interesse del Napoli, che deve sostituire Kim Min-jae passato al Bayern Monaco e ha messo il classe 2000 nei primissimi posti della sua lista. La Fiorentina lo segue da tre anni ma ormai i prezzi sono saliti alle stelle e in Croazia tutti sono convinti che alla fine il ventitreenne si trasferirà al Lipsia per una cifra intorno ai venticinque milioni di euro. Gli azzurri invece potrebbero anche fare un altro tentativo per il calciatore qualora non dovesse arrivare la chiusura coi tedeschi. Lo scrive Gianluca Di Marzio

