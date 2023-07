TMW, Fiorentina offre 12 milioni di euro per Murillo, difensore centrale del Corinthians. Richiesta 15 milioni

Prosegue la ricerca del sostituto di Igor in casa Fiorentina, con il club viola, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, che ha formulato un’altra offerta al Corinthians per Murillo, centrale classe 2002, da 12 milioni di euro. Ancora troppo pochi per i brasiliani, che hanno rispedito l’offerta al mittente, visto che per lasciar partire il centrale chiedono non meno di 15 milioni di euro. Con l’ultima proposta la Fiorentina si è comunque leggermente avvicinata e spera di poter convincere il Corinthians ad abbassare le pretese. Lo scrive TMW

UNA BRUTTA NOTIZIA PER LA FIORENTINA