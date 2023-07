Dalla Croazia: “Il valore reale di Sutalo è 50 milioni. La Dinamo deve smettere di vendere a ribasso”

Intervenuto ai microfoni di Sportski Novosti, l’ex difensore croato e ora selezionatore della nazionale indiana di calcio, Igor Stimac ha parlato del centrale arretrato nel mirino della Fiorentina, Josip Sutalo: “Credo che il prezzo realistico del cartellino di Šutalo sia di 50 milioni di euro! Anche se la Dinamo ha alzato il prezzo rispetto alle offerte ricevute, quella cifra è ancora al di sotto del suo vero valore”.

Poi ha detto: “Ora ci sono nuove circostanze che sono intervenute sul mercato del calcio. La Croazia ha il difensore più costoso del mondo, Joško Gvardiol, il cui prezzo è salito alle stelle. Il suo esempio deve essere una guida per tutti i club croati, che non dovrebbero degradare i giocatori e venderli al di sotto del loro valore. Šutalo è uno degli stopper più ricercati di questa estate e la Dinamo deve posizionarsi saggiamente nelle trattative. Essendo il partner di Gvardiol in nazionale, non può andare così molto al di sotto del suo prezzo”.

E infine: “Se fossi nella dirigenza della Dinamo, non scenderei affatto sotto i 50 milioni di euro con le squadre che lo stanno trattando. Dirò di più: se Šutalo giocasse altre cinque buone partite per la Croazia, il suo prezzo salirebbe ad almeno 80 milioni di euro”.