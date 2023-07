Hjulmand allo Sporting? Il Lecce accetta solo offerte da 18 milioni di euro in su. Fiorentina avvisata

In casa Lecce c’è grande attenzione attorno alla situazione di Morten Hjulmand, centrocampista che dopo la grande scorsa stagione ha moltissimo mercato in Italia e all’estero. La prima squadra a muoversi con una certa convinzione era stato il Fenerbahce, mentre è delle ultime ore il forte inserimento dello Sporting CP che ha ceduto Ugarte al PSG. In Italia sul danese restano vivi gli interessi della Lazio e della Fiorentina, col Lecce che non accetterà comunque proposte inferiori ai 18 milioni cash più eventuali bonus. Intanto, il dt Pantaleo Corvino ha già bloccato Ylber Ramadani, centrale 27enne di proprietà dell’Aberdeen. Lo riporta TMW

