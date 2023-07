Commisso non vuole perdersi il debutto a Genova ma una data fissata per il ritorno a Firenze non c’è

Si avvicina il ritorno di Rocco Commisso a Firenze. Ancora una data precisa non c’è, ma il Presidente della Fiorentina non vede l’ora di tornare al fianco della sua squadra. Dopo la sfortunata notte di Praga ha avuto solo contatti telefonici (seppur quotidiani) con i suoi dirigenti. Adesso è tempo di tornare. L’obiettivo è essere presente a ‘Marassi’ per il debutto stagionale contro il Genoa del 19 agosto. Nel caso non dovesse farcela le occasioni non mancheranno, tra Play Off di Conference League e prima gara interna in Serie A contro il Lecce.

In ogni caso il ritorno di Commisso cadrà nella seconda metà di agosto, avrà modo di apprezzare il suo Viola Park ormai prossimo alla conclusione dei lavori ed assisterà dal vivo agli allenamenti della Fiorentina. Anche perché nei primi giorni di settembre è in programma l’inaugurazione ufficiale del centro sportivo, che sarà intitolato ufficialmente proprio a Rocco Commisso. Fitta, come sempre, la sua agenda in città. Resta attuale anche il tema del restyling del Franchi (con conseguente eventuale spostamento della Fiorentina) e come sempre sarà lui stesso a prendere le redini dei continui confronti con l’amministrazione comunale. Lo scrive La Nazione.

