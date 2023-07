Nazione, Amrabat e la Fiorentina sono d’accordo: senza maxi offerta da 30 milioni niente cessione

Sofyan Amrabat vuole andare altrove per alzare il suo livello, la Fiorentina ha dato l’ok ma vuole incassare 30 milioni. Il problema è che sul marocchino ci sono West Ham anche ed Al Ahli che non hanno problemi di soldi ma non offrono quell’alto livello che cerca il centrocampista. Secondo La Nazione, la Fiorentina non abbassa le sue pretese, se queste cifre non verranno pagare resterà almeno un altro anno a Firenze, fino alla naturale scadenza del contratto (2025, perché c’è opzione).

