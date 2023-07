Di Marzio annuncia: “Rifiutata prima offerta della Fiorentina per Sutalo. Napoli non ha fatto offerte”

Come riportato da Gianluca Di Marzio la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha messo nel mirino Josip Sutalo. Il difensore croato potrebbe essere il sostituto di Igor, passato ufficialmente in Premier League. La società viola ha presentato una prima offerta ufficiale per il classe 2000, ma la Dinamo Zagabria ha respinto perchè chiede una cifra più alta. Oltre al club viola, Josip Sutalo piace anche al Napoli, che però non ha ancora presentato alcuna offerta al club croato per il classe 2000. Anche gli azzurri cercano un nuovo difensore dopo l’addio di Kim Min-jae passato al Bayern Monaco.

FIORENTINA SU SUTALO PER LA DIFESA: ECCO LA PRIMA OFFERTA VIOLA