Corriere Fiorentino: "Per la difesa la Fiorentina torna su Sutalo, che ritorno di fiamma! Era già seguito un anno fa"

Fiorentina a caccia di un rinforzo in difesa

La prima gara di Parma ha evidenziato ancora un assetto difensivo da rivedere, e la Fiorentina potrebbe intervenire sul mercato in questo reparto. Tre nomi per la retroguardia viola. I primi due sono profili di esperienza come Joel Matip, centrale reduce dalle stagione al Liverpool al fianco di Van Dijk e svincolato. Il secondo è Lindelof, giocatore dello United ma fuori dal progetto di Ten Hag. L'ultimo è invece un ritorno di fiamma, vale a dire Sutalo. Il croato dell'Ajax era stato vicino alla Fiorentina già un anno fa, e adesso Pradè potrebbe riprovarci. Lo scrive il Corriere Fiorentino.