Nazione, per la difesa idea Sutalo della Dinamo ma servono 10 milioni. Faes resta in pole

Un difensore, un pacchetto di cessioni e – non è da escludere – un altro centrocampista.C’è tutto questo sull’orizzonte del mercato della Fiorentina che oggi darà l’annuncio dell’ingaggio di Barak, atteso a Firenze e al centro sportivo per visite mediche e firma del contratto.Il difensore. Il candidato forte rimane Faes del Reims (10 milioni), ma nelle ultime 48 ore sono spuntate e vanno seguite con attenzione altre due soluzioni. La prima va nella direzione di Nikolaou dello Spezia che potrebbe incrociarsi con la partenza (in direzione della Liguria) di Nastasic. Quindi, e siamo alla giornata di ieri, il nome della Fiorentina è stato accostato a quello di Josip Sutalo, giovane (classe 2000) centrale della Dinamo Zagabria, valutato sui 10 milioni di euro e che potrebbe rappresentare un investimento più che per l’immediato ma per il futuro. Lo scrive La Nazione.

