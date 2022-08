Pradè: “Abbiamo ventitré titolari, è la nostra forza. Se questo è l’Inferno, il nostro è l’ultimo cerchio”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola, il direttore sportivo Daniele Pradè ha così commentato il passaggio del turno della Fiorentina: “Siamo felicissimi per tutti. Abbiamo fatto una partita tosta, da squadra, una partita che ha premiato anche Italiano con le sue scelte. Sta dando minutaggio a tutta la squadra, può essere la nostra forza, è questa la squadra che dobbiamo perseguire, abbiamo ventitré giocatori che consideriamo titolari. Era importante passare in un campo ostico, ma se questo è l’Inferno, il nostro è l’ultimo cerchio. L’ambiente era difficile ma non lo abbiamo sentito, potevamo fare tanti gol, dobbiamo migliorare nel cinismo. Poi alla fine san Pietro ci ha salvato. Ma siamo contenti, ora torneremo tardi e avremo poco tempo per preparare la partita con il Napoli, ma ce la giocheremo in maniera seria. Sono felice perché stiamo dimostrando che possiamo fare bene attraverso le idee, tanti giocatori esprimeranno le proprie qualità”.