Dalla Germania: “Fiorentina su Sutalo, la Dinamo Zagabria chiede 20 milioni. Concorrenza del Lipsia”

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il RB Lipsia sfida la Fiorentina nella trattativa per Josip Sutalo. Il difensore croato potrebbe essere utile per la squadra di Bundesliga, ma solo in caso di partenza del connazionale Josko Gvardiol, che piace molto al Manchester City. Per Sutalo la Dinamo Zagabria chiede circa 20 milioni di euro.