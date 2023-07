Fenerbahce accelera per Dominguez, Bologna accetta offerta di 13 milioni, adesso sceglie il giocatore

Nicolas Dominguez è uno dei giocatori su cui la Fiorentina ha messo gli occhi in questo mercato (LEGGI QUI LA SITUAZIONE). Sul centrocampista argentino classe 1998 è tornato con forza nelle ultime ore il Fenerbahce che ha offerto al Bologna complessivamente 13 milioni di euro per ingaggiare subito il calciatore che, ricordiamo, ha il contratto in scadenza fra 11 mesi. Se in un primo momento Dominguez non aveva nemmeno preso in considerazione questa proposta, adesso, spinto anche dal suo agente, ha aperto a questa possibilità. La Fiorentina, come raccontato ieri, dopo la richiesta di 15 milioni non si è più fatta sentire con il Bologna e adesso rischia di perderlo definitivamente. Evidentemente, se cosi dovesse essere, non è in cima alla lista viola.