Ricordate Toni Fruk? Corvino lo prese per 2 milioni, tornerà alla Fiorentina. Lo vuole la Dinamo Zagabria

Reduce da un discreto campionato in Croazia (7 gol in 24 gare) e dal biennio trascorso in prestito all’HNK Gorica, il trequartista Toni Fruk (classe 2001) a luglio è pronto a tornare a Firenze, ma per ripartire di nuovo. Legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2024, la prossima estate può essere tempo dell’addio a titolo definitivo: le sue buone prestazioni recenti hanno attirato su di lui l’interesse della Dinamo Zagabria ancora una volta laureatasi campione nazionale. Lo scrive TMW

L’OPINIONE DI LORENZO AMORUSO