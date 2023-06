Amoruso: “Espressione di Italiano dopo gol West Ham emblematica: colpa sua e dei giocatori”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della stagione della Fiorentina a poche ore dalla delusione della finale di Conference. Ecco le sue parole:

“Incontro Fiorentina-Italiano? Spero abbiano trovato un accordo su quello che sarà il mercato. Purtroppo dopo le due finali perse molti hanno detto che non è una stagione buona ma non è così. La stagione è buonissima e per migliorare la squadra c’è bisogno di alzare l’asticella per quanto riguarda la qualità.

Difesa? Penso che le problematiche di questa squadra siano principalmente in attacco. Ci vorrebbe sicuramente un difensore di personalità. L’espressione di Italiano dopo il gol del West Ham penso sia emblematica, la spiegazione che la difesa sarebbe dovuta scappare è l’abc del calcio. L’allenatore a volte dovrebbe arretrare di 5/10 metri soprattutto in alcuni momenti delicati della partita: più ti avvicini all’area di rigore più gli spazi diventano stretti ed il passaggio degli avversari dovrà essere perfetto.

Nzola? Non mi convince. Ha le caratteristiche giuste ma non so se sia il profilo giusto. Cabral lo dico da agosto che ha caratteristiche ottime e Jovic non ha mai avuto le caratteristiche da centravanti, quello che vuole Italiano.”

IL NOTO GIORNALISTA DICE LA SUA SULLA STAGIONE DELLA FIORENTINA