Corriere dello Sport, Brekalo vuole la Dinamo Zagabria, pronto a tagliarsi l’ingaggio. Vuole l’Europeo

Josip Brekalo sembra essere ormai ai saluti con la Fiorentina. Dopo un anno negativo per lui si profila all’orizzonte un ritorno alla Dinamo Zagabria, come confermato dal tecnico dei croati.C’è stato un confronto tra la società e il calciatore, che ha fatto sapere di dare priorità alla Dinamo e alla possibilità di giocarsi le sue carte per l’Europeo lo attrae. E sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio. Tutto questo favorirebbe l’ingresso di un nuovo esterno in rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

