Pedullà annuncia: “Brekalo vuole tornare alla Dinamo Zagabria, adesso si può chiudere con la Fiorentina”

Josip Brekalo in uscita da Firenze, difficilmente chiuderà la stagione in maglia viola. L’esterno offensivo classe 1998 sta valutando alcune offerte, ma la sua priorità è quella di tornare a Zagabria e la Dinamo nelle ultime ore ha migliorato l’offerta. Brekalo ha aspettato soltanto la Dinamo, mettendo in secondo piano tutte le altre proposte, compresa quella della Salernitana. E ora ci sono le condizioni per arrivare a un’intesa, con l’apertura totale della Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà.