TMW, Fiorentina su Brekalo ma si inserisce la Dinamo Zagabria, vuole riportarlo a casa

Josip Brekalo è grande protagonista di questi giorni di calciomercato. In scadenza di contratto col Wolfsburg, l’esterno d’attacco croato è da giorni nel mirino della Fiorentina che sta valutando il suo acquisto e ne sta discutendo con gli intermediari, anche se non ha ancora avanzato alcuna proposta ufficiale. Né al club, né al giocatore.

Brekalo, seguito dal Monza ma soprattutto dal Bologna nelle scorse settimane, dopo la sfida di domani del Wolfsburg contro il Friburgo tornerà a casa a Zagabria per qualche ora per motivi famigliari. E proprio in Croazia c’è quella Dinamo – club in cui è cresciuto – che sta lavorando per convincerlo a tornare a casa. I prossimi giorni in questo senso saranno decisivi: tra la Fiorentina che lo segue e qualche sondaggio dalla Spagna (su tutti, il Getafe), occhio alla Dinamo Zagabria. Lo riporta TMW.

LEGGI ANCHE, LA “BOMBA” DEL CORRIERE FIORENTINO