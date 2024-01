Dalla Croazia: stand-by Brekalo. La Dinamo vuole il riscatto, la Fiorentina solo il prestito secco

Come riporta il media croato germanijak.hr, la trattativa tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per Josip Brekalo è da ritenersi in stand-by. I croati, infatti, vorrebbero il calciatore in prestito ma con un diritto o un obbligo di riscatto. La Fiorentina, invece, vorrebbe lasciar partire il proprio esterno offensivo solamente in prestito secco. In tutto ciò, la Dinamo avrebbe già messo gli occhi addosso su altri obiettivi, su tutti Arber Hoxha dello Slaven Belupo.