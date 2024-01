Il procuratore di Brekalo annuncia: “La Dinamo non ha risposto alla Fiorentina perché aveva altri interessi”

L’operazione che avrebbe portato Josip Brekalo alla Dinamo Zagabria è saltata, nonostante lo scambio di documenti da parte dei due club. Il motivo è già stato annunciato da Fabrizio Romano, riportando che il club croato sta per cambiare allenatore. Il procuratore dell’esterno della Fiorentina, Andy Bara, spiegato la situazione nell’intervista rilasciata a Sportske.jutarnij.hr. Le sue parole:

“E’ molto semplice, la Dinamo non ha risposto alla Fiorentina. Hanno chiamato direttamente Brekalo spiegandogli tutta la situazione. Il club sta cercando di cambiare allenatore e non sanno ancora se il nuovo tecnico lo vorrà in squadra. Brekalo ha capito che la Dinamo aveva altri interessi, fissati soprattutto sull’attuale allenatore. Il ragazzo è molto deluso perché voleva andare alla Dinamo e aiutarla a raggiungere i propri obiettivi”.

