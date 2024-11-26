Di Marzio: "Fiorentina interessata a Sucic della Dinamo Zagabria. Concorrenza del Dortmund che vuole bloccarlo"

Come riporta Gianluca Di Marzio, Petar Sucic è un nome che promette di accendere il calciomercato di gennaio. Il centrocampista della Dinamo Zagabria piace a vari club europei e in queste ultime ore i...

Come riporta Gianluca Di Marzio, Petar Sucic è un nome che promette di accendere il calciomercato di gennaio. Il centrocampista della Dinamo Zagabria piace a vari club europei e in queste ultime ore il Borussia Dortmund sta provando ad accelerare. Il club tedesco, infatti, ha avviato i contatti per il classe 2003: a breve è previsto un incontro tra le parti per discutere le potenziali cifre dell'affare.

Il Borussia sta cercando di muoversi con anticipo per bloccare Sucic, al riparo dalla concorrenza. Nelle scorse settimane, anche la Fiorentina aveva osservato il giocatore e manifestato interesse. Il prezzo che la Dinamo Zagabria chiede per il suo cartellino è, però, elevato.

Sucic intanto è alle prese con un infortunio al metatarso e si è operato nelle scorse ore. In stagione fin qui ha giocato 17 partite tra campionato croato, coppa nazionale e Champions League e ha segnato 3 gol, di cui 2 proprio in Champions, contro Monaco e Slovan Bratislava. Non a caso il Borussia ha messo gli occhi su di lui e spera di anticipare la concorrenza.

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