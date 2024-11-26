Biraghi: "Firenze è una piazza che va capita ma poi ti entra dentro. Fai fatica a farne a meno"

Lo dimostrano tutti i giocatori che hanno giocato nella Fiorentina negli anni, tornano tutti qui a vivere chi più e chi meno, ma vuol dire che ti lascia qualcosa di importante

Le parole del capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, che è intervenuto all'evento in Palazzo Vecchio per la presentazione del libro di Sebastien Frey, 'Istinto Puro',

"Un piacere venire anche se non abbiamo giocato insieme ma l'ho conosciuto in questi anni. E' innamorato di questa città quindi mi ha fatto piacere fargli questa sorpresa. Ho visto le belle parole che ha detto su di me e lo ringrazio. Gli faccio i complimenti per il libro e la grande carriera che ha avuto, quello che ha fatto a Firenze penso non ci sia neanche da ricordarlo.

Firenze? Ormai sono 8 anni che sono qui, forse anche troppi (ride, ndr). No no tolti gli scherzi, Firenze è una città che va capita. Una piazza che va capita così come la sua gente...Ma quando la capisci ti entra dentro e fai fatica a farne a meno, sono qui da tanto e posso dire che si sta davvero bene."

L'OPINIONE DI BORJA VALERO

https://www.labaroviola.com/borja-valero-la-fiorentina-puo-battere-linter-avere-de-gea-in-porta-e-attaccante-che-segna-fa-la-differenza/278393/