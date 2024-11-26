Borja Valero: "La Fiorentina può battere l'Inter. Avere De Gea in porta e attaccante che segna fa la differenza"

Borja Valero ha parlato all'evento in Palazzo Vecchio per la presentazione del libro 'Istinto Puro' di Sebastien Frey soffermandosi sulla stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:"Oggi partecip...

Borja Valero ha parlato all'evento in Palazzo Vecchio per la presentazione del libro 'Istinto Puro' di Sebastien Frey soffermandosi sulla stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Oggi partecipiamo a un evento davvero speciale, la presentazione del libro di un caro amico. Ci siamo incrociati spesso sui campi da calcio, e quando mi ha invitato, ho accettato senza esitazione".

Sul campionato italiano: "Fantastico! Negli ultimi anni c'era meno suspense perché una squadra dominava nettamente sulle altre. Quest'anno, invece, è davvero emozionante vedere tante squadre così vicine in classifica, soprattutto grazie alla Fiorentina. Era da moltissimo tempo che non si trovava in una posizione così vicina alla vetta, e ne sono davvero felice".

Domenica c'è l'Inter... "Uno scontro diretto che nessuno avrebbe previsto, soprattutto considerando come era iniziata la stagione. Tuttavia, penso che la Fiorentina si sia meritata questa posizione sul campo. Può vincere contro l'Inter, anche se sarà sicuramente complicato: i nerazzurri hanno una rosa eccezionale, ma i viola possono giocarsela fino in fondo".

L'Inter punta più alla Champions? "È comprensibile dare priorità a una competizione così importante. Tuttavia, non credo stiano trascurando il campionato. Non hanno iniziato come speravano, ma la squadra c'è e lo hanno dimostrato anche nella partita contro il Verona".

Adli è il giocatore decisivo della Fiorentina? "Non solo lui. Sicuramente Adli ha una personalità straordinaria e semplifica il gioco per i suoi compagni. Ma credo che avere un portiere come De Gea, un attaccante prolifico e un centrocampo ben organizzato faccia una grande differenza".

De Gea vs Sommer? "Sarà una sfida spettacolare. De Gea ha subito messo in mostra il suo talento. Dieci anni al Manchester United non si ottengono per caso. Entrambi sono portieri di altissimo livello".

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