Kean 2° nella classifica nuovi innesti con più gol realizzati nei top campionati. 6° posto per Mbappé

Kean infiamma la Fiorentina: secondo miglior acquisto offensivo in Europa. Retegui in vetta, 6° posto per Mbappé

Moise Kean sempre più protagonista nella nuova Fiorentina, in questo nuovo progetto curato da Raffaele Palladino. Ben 9 gol in 12 gare per il nuovo acquisto in attacco, che sta convincendo e facendo sognare la tifoseria viola con le sue giocate e la sua voglia di incidere. Transfermakt ha stilato una speciale classifica sul potenziale offensiva dei nuovi acquisti dei principali campionati europei, nella quale il numero 20 della Fiorentina figura in 2° posizione, alle spalle di Mateo Retegui, in vetta con i suoi 12 gol in 13 presenze. Della Serie A presente anche Lukaku, che occupa l'11 posizione con i suoi 5 gol in 11 gare disputate.

15° posizione per Alexander Sorloth, nome accostato alla Fiorentina in questa estate, con 5 gol in 14 gare giocate. Emerge anche il nome della stella del Real Madrid, Kylian Mbappe, che occupa la 6° posizione con 7 gol in 12 match. Questa la classifica integrale:

Semplici: “Palladino sta valorizzando alcuni profili. Sorpresa Adlì, sta facendo veramente la differenza”

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