Semplici: "Palladino sta valorizzando alcuni profili. Sorpresa Adlì, sta facendo veramente la differenza"

Leonardo Semplici ha analizzato il rendimento di alcuni giocatori della Fiorentina di Palladino

L'ex allenatore Leonardo Semplici è intervenuto a TMW Radio, dove ha parlato delle prestazioni della Fiorentina in questa stagione. Queste le sue parole:

"Palladino ha capito che in quella maniera la squadra proponeva poco ed era difficile mettere in condizione i giocatori di esprimersi al meglio. Ha cambiato la disposizione di un paio di calciatori e poi sono entrati altri elementi in condizione che gli stanno permettendo di fare un campionato straordinario

Sicuramente Palladino ha valorizzato Bove, Cataldi, Adli, che venivano da squadre importanti e avevano voglia di rimettersi in gioco. Adli è stato quasi una sorpresa, sta facendo veramente la differenza. Palladino invece è stato molto bravo a cambiare dopo un inizio non buono ed è riuscito anche lui a trasferire le sue idee. Ai tecnici bisogna dare del tempo per lavorare".

De Santis: “La Fiorentina ha chiesto al Boca di far aggregare prima Valentini. Si attende la risposta”

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