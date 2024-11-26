De Santis: "La Fiorentina ha chiesto al Boca di far aggregare prima Valentini. Si attende la risposta"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'intermediario di mercato molto attivo in Argentina, Lorenzo de Santis, ha così parlato di Nicolas Valentini e la Fiorentina: "Dal Boca filtra pochissimo. So c...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'intermediario di mercato molto attivo in Argentina, Lorenzo de Santis, ha così parlato di Nicolas Valentini e la Fiorentina: "Dal Boca filtra pochissimo. So che è arrivata una richiesta di farlo aggregare ai viola qualche giorno prima, si sta attendendo una risposta. E pare che adesso si possa allenare in gruppo con la squadra argentina".