Brekalo-Hajduk, ma esplode l'ira dei tifosi della Dinamo Zagabria. Spuntano i graffiti: "Brekalo Giuda!"

Ira dei tifosi della Dinamo Zagabria per l'approdo di Josip Brekalo all'Hajduk Spalato. Spuntano i graffiti offensivi

Josip Brekalo è ormai ufficialmente un giocatore dell'Hajduk Spalato, affare che lo ha già proiettato in una realtà che vede il benvolere dalla tifoseria "blues" e le polemiche dei rivali L'esterno ex Fiorentina è stato ad un passo dalla rivale, la Dinamo Zagabria, ma la trattativa si è conclusa con un nulla di fatto, facendo sì che il giocatore approdasse a Spalato. Alla presentazione, circa 33 mila persone a dargli il benvenuto al Poljud Stadion, mentre dall'altra parte ci sono i tifosi della Dinamo, pronti a recriminare: infatti, da quanto riporta Tportal, nella giornata di ieri sono spuntati dei graffiti offensivi nei pressi dell'abitazione della famiglia del calciatore, a Maksimir. In uno di essi spunta il messaggio "Brekalo, Giuda, ricorderai il tradimento", in un altro "Brekalo, Giuda!".

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