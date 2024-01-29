Ufficiale: Brekalo all'Hajduk Spalato. Lascia la Fiorentina in prestito fino al termine della stagione

Josip Brekalo è un giocatore dell’Hajduk Spalato. Lo rende noto la Fiorentina con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali. Come abbiamo raccontato tre giorni fa, c’era stato uno scatto impro...

Josip Brekalo è un giocatore dell’Hajduk Spalato. Lo rende noto la Fiorentina con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali. Come abbiamo raccontato tre giorni fa, c’era stato uno scatto improvviso della squadra croata dopo che la trattativa con la Dinamo Zagabria si è arenata, nonostante le parole dell’agentedi Brekalo. Il comunicato dei viola: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo all’ HNK Hajduk Spalato”. Questo, invece, il comunicato dell’Hajduk: “L’HNK Hajduk è particolarmente lieto di confermare che la nostra squadra sarà più forte nel prosieguo della stagione in corso grazie a Josip Brekalo. Il club ha raggiunto un accordo con l’ACF Fiorentina per il prestito del 25enne esterno fino al termine della stagione in corso, e Brekalo indosserà la maglia numero 70 dell’Hajduk.”.