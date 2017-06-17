La Fiorentina ha individuato in Croazia il sostituto di Badelj: è Knezevic della Dinamo Zagabria

Il centrocampista classe '97 è finito nel mirino della Fiorentina che vorrebbe acquistarlo per sostituire il connazionale Badelj

Secondo quanto riporta il portale Sportske Novosti pare che la Fiorentina abbia già individuato il sostituto di Milan Badelj, la cui avventura in viola sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il centrocampista che potrebbe prendere il suo posto nelle gerarchie del nuovo allenatore, Stefano Pioli, è un suo connazionale, ossia il giovane Bojan Knezevic della Dinamo Zagabria. Stando alle indiscrezioni pare che la Fiorentina stia seguendo con attenzione l'interno di centrocampo classe '97 e, a tal proposito, non sarebbe da escludere un'offerta della società gigliata.