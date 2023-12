Corriere dello Sport, Brekalo-Fiorentina avventura al capolinea. C’è la Dinamo Zagabria 

Da Ikonè e Brekalo, passando per Sottil e Kouamé. Chi gioca sulle fasce non ha avuto un rendimento all’altezza delle aspettative e di quello che serve alla Fiorentina in fase realizzativa. L’allenatore viola si aspetta segnali e risposte da ognuno, ben sapendo che lì c’è bisogno d’intervenire: in entrata per rinforzare, in uscita per compensare le entrate. Almeno uno dei quattro sopra citati sarà alla fine ceduto. L’indiziato principale a salutare il gruppo è Brekalo. Il croato (15 partite e 1 gol) da tre di campionato siede in panchina senza nemmeno un minuto giocato, appena 18′ nelle ultime otto dal 30 ottobre. Potrebbe tornare a giocare proprio in patria: c’è stato un contatto con la Dinamo Zagabria, un altro con l’Hajduk Spalato. Vedremo quali novità porteranno i primi giorni del nuovo anno. Fermo restando che anche i tre abbastanza sicuri di rimanere hanno il compito non più derogabile di cambiare passo e rendimento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

